Roma, arriva l'offerta per un calciatore in uscita: di chi si tratta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato della Roma al momento sembra muoversi solo in uscita. A tal proposito è arrivata un'importante offerta per un calciatore che a quanto pare non è più nelle grazie di Mourinho. Si tratta di Eldor Shomurodov su cui è forte l'interesse del Torino. Stando a quanto riportato da La Repubblica i granata avrebbero messo sul piatto per l'attaccante uzbeko 2 milioni di euro per il prestito oneroso e 7 milioni di euro per il riscatto finale al termine della stagione. A prescindere dal fatto che la proposta sia congrua o meno, i giallorossi premono per l'obbligo di riscatto e non sembrano essere propensi ad accontentarsi solo del diritto.