Roma, l'ambizioso piano per arrivare al colpo Frattesi: le cessioni in vista

Le avance della Roma nei confronti di Frattesi non sono un mistero. Il club giallorosso lo corteggia già da diverso tempo ma la trattativa è piuttosto ingarbugliata. Il direttore sportivo Tiago Pinto però vuole cercare di piazzare il colpo che sarebbe fondamentale per il centrocampo di Mourinho. Per arrivare l'obiettivo però servono alcune cessioni. A tal proposito la dirigenza romanista starebbe pensando di monetizzare attraverso le vendite dei cartellini di Shomurodov che era stato richiesto proprio dal tecnico portoghese nell'estate 2021, Karsdorp e Justine Kluivert che sembra piacere molto a Gattuso, attualmente alla guida del Valencia. Laddove dovessero riuscire questi tre colpi in uscita si potrebbe sferrare l'attacco decisivo per riportare Frattesi nella Capitale. Il giocatore infatti è cresciuto nel vivaio della Roma.