Roma, raggiunto l'accordo per la cessione di un giocatore: di chi si tratta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il calciomercato in entrata della Roma stenta a decollare. Nel frattempo però la società giallorossa ha perfezionato un'importante operazione in uscita. Gonzalo Villar di proprietà del club capitolino ma attualmente in prestito alla Sampdoria passa al Getafe dove aveva già giocato nella seconda fase della passata stagione. Per quanto concerne la formula dell'operazione dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto.