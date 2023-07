UFFICIALE - Amdouni cambia squadra: dove giocherà nella prossima stagione - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Inseguito e corteggiato dalla Lazio che alla fine ha optato per Castellanos, Zeki Amdouni ha trovato la sua nuova destinazione. Giocherà in Premier League con il Burnley dopo che nelle scorse settimane era sembrato vicinissimo ai biancocelesti. Il 22enne ormai ex del Basilea nella passata stagione ha firmato 22 gol e 5 assist in 52 apparizioni tra campionato e coppe. Si è messo in evidenza anche all'Europeo Under 21 con la Svizzera attirando così le attenzioni del club britannico. Il calciatore di origini turche si è legato alla squadra allenata da Vincent Kompany fino al 2028. Di seguito il post in cui è possibile vedere i suoi primi momenti con il Burnley.