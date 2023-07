UFFICIALE - Diamanti riparte dall'Australia: i dettagli della nuova avventura - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Diamanti alla conquista dell'Australia. L'ex fantasista di Bologna e Livorno è entrato a far parte nello staff tecnico del Melbourne City come allenatore delle giovanili. Ecco l'annuncio del club del "down under": "Siamo lieti di annunciare che Alessandro Diamanti si unisce al nostro staff di allenatori! Non vediamo l'ora di averti come parte della famiglia City, Dia".