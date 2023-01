123 anni Lazio, torna la mostra "Uniformi & Casacche": i dettagli

Fonte: sslazio.it

Il 9 gennaio, in occasione dei festeggiamenti per i 123 anni della S.S. Lazio, torna la mostra storica “Uniforme & Casacche". Si legge su sslazio.it: "L’evento espositivo è organizzato congiuntamente dal Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano e dal Lazio Museum, racconta l’affascinante intreccio che sin dalla fondazione della società biancazzurra ha accostato in un percorso immaginario le uniformi militari italiane e le casacche sportive indossate dai pionieri laziali. La mostra, allestita presso il Museo della Fanteria dell'Esercito Italiano in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 7, sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00. L’ingresso è gratuito".

