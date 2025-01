Giornata di festa in casa Lazio che, per celebrare i 125 anni di storia, ha creato appositamente in collaborazione con Mizuno una nuova maglia che farà il suo esordio nella sfida di domani col Como all'Olimpico. Via social, la pagina 433 ha voluto celebrare il club e il nuovo kit con una grafica molto particolare.

