26 maggio e festa Champions: il messaggio degli Ultras Lazio

Settimana frizzante quella in corso in casa Lazio. Prima il decennale del 26 maggio, poi la festa Champions allo stadio Olimpico. Domenica sarà l'ultima gara in casa per la squadra di Sarri che insieme a una cornice fantastica festeggerà la qualificazione in Europa, acquisita matematicamente dopo la penalizzazione della Juventus. Proprio in vista di questi due importanti appuntamenti gli Ultras Lazio hanno rilasciato un comunicato in cui rendono note iniziative importanti: "Inizia la settimana dei Laziali, la nostra settimana.

Appuntamento per venerdì 26 maggio alle 18.00 in sede per festeggiare insieme il decennale della Coppa Italia vinta contro i rivali di sempre ricordandogli sempre che NON C'E' RIVINCITA!

Domenica all'Olimpico contro la Cremonese, omaggeremo la nostra Lazio e i nostri ragazzi per il ritorno in Champions League dopo un campionato esaltante. Per l'occasione, invitiamo tutti i laziali a portare con sè una bandiera biancoceleste da sventolare", firmato Ultras Lazio.