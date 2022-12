Abodi: "Caso Juventus o Qatargate? La seconda è inquietante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mondo del calcio sta vivendo scossoni non da poco. In Italia tiene banco il caso Juventus senza dimenticare lo scandalo mondiale di Qatargate e delle tangenti al Parlamento Europeo. Sulle due questioni ha detto la sua il Ministro dello Sport Abodi che ai microfoni di Radio Uno ha così affermato: "La Juve rischia la Serie B? Non pensa che le procure siano soggetti qualificati ad esprimere questi giudizi? Io non sono preoccupato perché penso che ci deve esser maggior trasparenza e un po’ più di ricerca di reputazione e credibilità. Più corrotto il calcio o la politica? Una comparazione impropria. Spero che non ci sia corruzione ovunque, ma la cosa importante è non nascondere la polvere sotto il tappeto. Se c’è qualcosa da far emergere che emerga, se c’è qualcuno che deve parlare che parli. Stupito più dal caso Juventus o dal Qatargate? La seconda è certamente inquietante, la prima mi aspetto ancora di accertare i fatti".