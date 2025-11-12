Abodi, il Flaminio e gli stadi scelti per Euro 2032

Il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi ha parlato della situazione degli stadi in vista degli Europei del 2032

Intervistato da il Corriere dello Sport il Ministro dello Sport e per i Giovani Andrea Abodi è tornato a parlare del tema stadi in vista degli Europei del 2032: “È previsto un suo intervento diretto per gli stadi delle città candidate a Euro '32. In ogni caso sono convinto che si possa valutare sui vincoli con la Soprintendenza, con spirito costruttivo e e collaborativo. Il Flaminio, in ogni caso, non può attendere altro tempo".

"Per l'Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC. Lo stadio della Juventus va già bene, gli altri tre saranno scelti dalla Federazione e proposti a ottobre ottobre 2026: è una vera e propria competizione tra Firenze, che ha già il cantiere aperto, Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo".

"Hanno manifestato interesse anche Genova, Verona e Bari. E fuori dalla selezione ci sono Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo", ha concluso Abodi.

