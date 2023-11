Accusa di stupro a Dani Alves: la testimonianza della vittima

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Dani Alves è attualmente in custodia in seguito all'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. L'incidente si è verificato nel dicembre scorso in una discoteca di Barcellona, e recentemente, As ha riportato il resoconto dettagliato della vittima, che ha descritto gli eventi angoscianti. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da Alves in discoteca, dopo di che l'ex calciatore l'ha portata in un piccolo bagno, dove avrebbero avuto luogo gli abusi. La testimonianza continua con la donna che ha cercato di resistere alle avanzate dal brasiliano, ma ha subito violenza fisica e verbale. La situazione rimane in evoluzione mentre la giustizia cerca di fare luce su questo caso.