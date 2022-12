Adani attacca ancora Allegri: “Non ha capito una cosa”

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Intervistato dal Corriere della Sera, Daniele Adani parla del suo rapporto con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: "Non ce l’ho con Allegri. Per due volte ho interagito con lui, per due volte si è tolto l’auricolare e se n’è andato".

Cosa gli rimprovera?

"Non si è evoluto. Lo farà, ne sono certo. Per ora, non mi piace come gioca e non mi piace come parla. Corto muso... Allegri non ha capito che il calcio contemporaneo deve dare emozioni".