Adani elogia Immobile: "Che attaccamento alla Nazionale! Percepisco che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Adani elogia Ciro Immobile. Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter ha speso delle bellissime parole per il centravanti della Lazio, nuovo capitano della Nazionale con l'arrivo di Spalletti: "Avete notato Immobile come sente la Nazionale? In quel discorso sul mancato attaccamento alla maglia, Ciro non c'entra. Essendo vicino ai giocatori, percepisco un rispetto per la Nazionale e per la professione da parte di Immobile. Ha un attaccamento alla maglia e ai valori. Spalletti lo ha fatto subito capitano e lui sente questa cosa ed è pronto ad aprire a 33 anni una nuova pagina della sua carriera. So che il tanto poco che darà Immobile sarà tutto".