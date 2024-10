Adriano e la bugia sul suo infortunio: la rivelazione a distanza di 15 anni

WEBTV FORMELLO - LAZIO, 15’ APERTI AI MEDIA: ECCO LA RIFINITURA ANTI-DINAMO KIEV - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Dopo lo slalom, i giocatori proseguono il lavoro atletico, si parte con un semi affondo alternato, il giocatore si stabilizza e poi scatta in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO. AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Dopo una prima fase di... AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Dopo lo slalom, i giocatori proseguono il lavoro atletico, si parte con un semi affondo alternato, il giocatore si stabilizza e poi scatta in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO. AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Dopo una prima fase di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "OCCHI SU UN TALENTO DEL PSG" Il calciomercato prosegue anche a ottobre. La Lazio tiene d'occhio uno degli ultimi talenti lanciati dal Paris-Saint Germain in questa stagione per le prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale francese PSG Inside, infatti, i biancocelesti... Il calciomercato prosegue anche a ottobre. La Lazio tiene d'occhio uno degli ultimi talenti lanciati dal Paris-Saint Germain in questa stagione per le prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale francese PSG Inside, infatti, i biancocelesti...