Agnelli torna sulla Superlega: “Non si è fatta per colpa di una persona”

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, torna a parlare della Superlega in una lunghissima intervista concessa al quotidiano olandese Telegraaf: "La posizione di monopolio e il potere della UEFA devono essere spezzati per dare ai club un futuro finanziariamente stabile. Un futuro in cui non si debba cadere in disgrazia se non ci si qualifica per il calcio europeo. Questo è un problema per ogni club. L'Ajax è diventato campione d'Olanda nel 2019, ha vinto la coppa e la Johan Cruijff Schaal e ha giocato le semifinali di Champions League. Due mesi dopo, il club avrebbe potuto essere eliminato nel turno preliminare della nuova Champions League. Con una tale incertezza, non si può avere una politica sana e strutturale come club. Per questo motivo sono favorevole a un sistema di campionati nel calcio europeo di alto livello, con opportunità finanziarie e sportive per ogni club".

Nel 2019 il progetto era pronto a partire

"Nel 2019 eravamo pronti, Aleksander e io. I top club di tutti i campionati ECA (all'epoca circa 130 club professionistici europei) si sono accordati su un nuovo formato. I club di medie dimensioni dei grandi campionati, i dirigenti dei grandi campionati e alcune federazioni vedevano il nuovo formato come una minaccia. Per questo motivo Ceferin si tirò indietro. I club erano a favore di un sistema calcistico europeo rinnovato e migliorato. Quando la UEFA ha messo i bastoni tra le ruote, sono nati progetti esterni alla UEFA per organizzare una nuova competizione con tutti i club dell'ECA. Se alla fine la cosa prenderà piede dipenderà in parte dalla Corte di giustizia europea. Perché non ho lottato per il cambiamento della UEFA dall'interno? A livello interno è stata una guerra che non sono riuscito a vincere. Pur sapendo che il sistema attuale non offre un futuro ad Ajax, Anderlecht, Celtic, Benfica, Panathinaikos e Stella Rossa di Belgrado e molti altri. Allora non si resta fermi, ma si prendono altre strade per arrivare dove si vuole arrivare con il calcio di club europeo".