Agostinelli: "Con l'Inter la Lazio migliore degli ultimi tempi. E su Sarri..."

Nonostante la sconfitta contro l’Inter Andrea Agostinelli ha potuto vedere una buona Lazio. “La migliore degli ultimi tempi“, secondo il mister marchigiano. E non ha dubbi su Sarri: "Bisogna continuare con lui”. Ai microfoni di Tag24 l’ex tecnico della Lazio ha spiegato il suo punto di vista: "Bisogna ritrovare le prestazioni di Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson e Luis Alberto. Dirò di più, quella vista ieri per me è stata la miglior Lazio degli ultimi tempi. Dovrebbe far sperare bene, ieri ha giocato con la più forte del campionato, perdendo dopo aver preso quel gol su errore di Marusic che è stato determinante, ma ho rivisto una Lazio migliore rispetto alle ultime uscite”.

“Il bello e il brutto del calcio è questo. La pancia piena? Mi meraviglierei che un secondo posto possa fare questo effetto specie a giocatori che non hanno vinto nulla. Io la metterei di più sul fatto che probabilmente ci sono periodi in cui i giocatori, per vari motivi, non riescono a dare quello che dovrebbero. E questo quando arrivi a fine carriera, dimostra se sei stato un grande calciatore oppure no. Avanti con Sarri? Certamente, anche perché non scordiamoci che la Lazio corre in due competizioni. Non è tutto negativo, anche se in campionato si può assolutamente migliorare”.

