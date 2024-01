Agostinelli: "Napoli in difficoltà, Lazio imperfetta. Per il quarto posto dico..."

Domenica all'Olimpico sarà Lazio contro Napoli. Il doppio ex Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così: "Per gli azzurri peseranno le mancanze di Osimhen e Kvara. Onestamente è un Napoli un po’ più in difficoltà di una Lazio a cui manca qualcosa”.

È anche un problema di “piazza poco vincente”, quello del vivere in questo modo l’anno successivo alla vittoria?

“Al Centro Italia abbiamo Roma, Lazio e Napoli, che quando si vince hanno bisogno di un po’ di tempo per smaltire la vittoria, ripetersi non è mai facile”.

Ha attualmente una favorita per il quarto posto?

“Campionato livellatissimo, ora è impossibile. Fiorentina e Bologna sarebbero delle sorprese. Quest’anno vedo bene l’Atalanta”.