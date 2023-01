Agostinelli: "Per la Champions credo più nella Lazio che nella Roma"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto alla trasmissione "Quelli che..." su RadioSei Andrea Agostinelli ha detto la sua sulle principali tematiche del campionato e in particolar modo sulla Lazio, squadra in cui ha militato dal 1973 al 1979 partendo dal settore giovanile.

CAMPIONATO E LOTTA CHAMPIONS - “Sicuramente c’è qualche preoccupazione per lo stato dei giocatori dopo 50 giorni di stop, ma è la stessa per tutti. Sia chi è davanti, sia chi insegue. Secondo me le prime cinque in classifica sono quelle che lotteranno fino alla fine per un posto in Champions League. Non credo alla Roma e all'Atalanta. I giallorossi perché non sono un gruppo compatto, segnano poco e giocano male. I bergamaschi perché dopo le cessioni dovrebbero fare l’ennesimo miracolo".

SARRI - "Ritengo che non sia vero che Sarri non sappia cambiare o che sia solo offensivo. Il tecnico toscano sa variare ed è attentissimo all’equilibrio della squadra. Il derby è la dimostrazione lampante".

MERCATO - "Alla Lazio manca un vice Immobile per non dover avvertire rimpianti. Ciro non è bionico, gli anni purtroppo passano anche per lui. Poi a livello numerico manca anche il terzino di piede sinistro. Ma la priorità è la punta. Luca Pellegrini? È un giocatore medio. Sicuramente può essere utile a dare un'alternativa a Marusic con un piede diverso".

GIOVANI - "Cancelleri e Romero a mio avviso non sono ancora pronti. Probabilmente lo saranno, ma attualmente ancora no”.