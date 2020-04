Agostinelli: "Ripresa? I giocatori non avranno problemi dal punto di vista fisico"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare della situazione attuale del calcio italiano: "Mi aspettavo questo ritardo nella ripresa del campionato. Se le cose miglioreranno il 4 maggio i giocatori potrebbero riprendere, ma ci vogliono tante cautele. Il campionato potrebbe ricominciare nei primi di giugno. Credo sia giusto così. Non è una sosta di fine campionato, quando i giocatori si lasciano andare. I calciatori si stanno allenando, certo qualcosa si può perdere. Dal punto di vista mentale è un punto interrogativo per tutti, ogni allenatore non può avere certezze da questo punto di vista. Porte chiuse? Non ci deve essere dubbio su questo, è la condizione fondamentale per ripartire.