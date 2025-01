Agostinelli sicuro: "Il derby si prepara da solo. Della Lazio mi piace..."

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina il derby. Roma e Lazio domenica sera si sfideranno all'Olimpico per la prima partita del 2025. Ai microfoni di Radiosei ha parlato della stracittadina l'ex calciatore Andrea Agostinelli. In particolare si è espresso sul lavoro svolto fin qui da Baroni in biancoceleste e sulle insidie che può portare la gara contro i giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La Lazio di Baroni è tra le sorprese più piacevoli del campionato. A luglio era partito con polemiche e incertezze, nessuno aveva pronosticato questo rendimento. Se ci mettiamo anche che ci sono state delle decisioni arbitrali che hanno tolto dei punti, la Lazio è la vera sorpresa della Serie A. Mi piace vedere che quando fanno gol anche dalla panchina esultano come i tifosi, sono segnali importantissimi, si vede quando un abbraccio è sincero, il gruppo è unito sicuramente".

"È difficile dare un pronostico per il derby, per me decide più la Lazio nel bene e nel male, se facesse quello che ha fatto fino ad oggi ha più possibilità di vincerlo. Se invece qualche giocatore dovesse rendere al di sotto, diventa allora una partita difficile, ma sono convinto che possa fare una grande partita. Il derby si prepara da solo, le tifoserie sono più emozionate ed impaurite dei calciatori, non è quasi necessario motivare. Della Roma non mi piace la difesa, credo che l’imprevedibilità della Lazio potrebbe fare da padrona. Bisogna stare attenti al derby, che è il derby".