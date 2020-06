AGRITURISMO MARCO SIMONE: ALLE PORTE DI ROMA L'AMPIO SPAZIO VERDE CHE CERCAVI! SCONTO DEL 20% PER TE!

Cerchi un posto immerso nel verde a pochi minuti dal GRA? La risposta è Agriturismo Marco Simone, sito a in via di Marco Simone 251/a Roma. Ampie sale dove organizzare feste ed eventi o godersi l'ottima cucina con prodotti bio e km0. Avrete la possibilità, in piena emergenza, di mangiare in tutta sicurezza: le distanze fra i gli avventori superano di gran lunga le misure minime che devono essere garantite. Inoltre potrete scegliere se intrattenervi nella sala interna o consumare il vostro pasto all'esterno, sotto i bellissimi gazebo del giardino.

SUPER OFFERTA

Per tutti i lettori de Lalaziosiamonoi.it, recandosi nell'agriturismo a nome del sito, potrete ricevere uno sconto del 20%!

IL VENERDI SERA

Menù speciale tutti i venerdì di giugno. A soli 12€ menù comprensivo di fritti misti, pizza e bibita da 33CL. Si inizia alle ore 20.00 perché alle 22.30 c'è l'estrazione di un fantastico premio: uno sconto di 300€ su una vacanza in Puglia!

IL TUO EVENTO PERSONALIZZATO

Allestiamo la nostra sala per organizzare al meglio le vostre cerimonie dopo aver creato insieme a voi il menù personalizzato.

GLI ALTRI SERVIZI

Azienda agricola che produce grano e mais, la struttura presenta anche polli, oche, conigli, cavalli e pony. Abbiamo anche una splendida piscina a tua disposizione.

I NOSTRI ORARI:

Giovedì sera: ristorazione e pizzeria

Venerdi sera: ristorazione e pizzeria

Sabato pranzo: ristorazione

Sabato sera: ristorazione e pizzeria

Domenica pranzo: ristorazione

Domenica sera: pizzeria

CONTATTI:

Chiamaci allo 0641400138

Whatsapp al 3518645868 o al 3927107224

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET, PUOI ANCHE PERNOTTARE UNA CAMERA