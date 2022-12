AIA - Iniziativa particolare per i guardalinee di A e B: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Campionato fermo e iniziativa particolare dell'AIA che ha deciso di spedire alcuni dei maggiori assistenti arbitrali di Serie A e B ad arbitrare gare di dilettanti. Protagonisti saranno i guardalinee assegnati in Eccellenza e Promozione sia in questo weekend che si è concluso che in vista del prossimo.

Queste le designazioni:

ECCELLENZA

Orta Nova-Unione Calcio, Pasquale De Meo di Foggia;

Otranto-Castellaneta, Domenico Palermo di Bari.

PROMOZIONE

Atletico Martina-Cedas Avio Brindisi, Paolo Laudato di Taranto.