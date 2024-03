AIA, Rocchi fissa una riunione dopo gli errori dell'ultima giornata: Di Bello...

TUTTOmercatoWEB.com

La CAN (Commissione Arbitri Nazionale) ha il pieno sostegno della FIGC in un momento così complicato e di forte tensione? E attorno al designatore Gianluca Rocchi si può dire lo stesso della squadra arbitrale? Questi saranno i punti all’ordine del giorno della riunione fissata per domani da mezzogiorno fino alle 18, all’hotel Parco dei Principi di Roma. A presenziare, il presidente dell’AIA Pacifici, Rocchi, il Presidente Federale Gravina e arbitri, Var e assistenti della CAN, invitati a presentarsi col completo d’ordinanza.

Come sottolina SportMediaset, si tratta piuttosto di un vero e proprio confronto dopo gli errori verificatisi sul campo nell’ultima giornata di campionato. L'incontro è stato organizzato d’urgenza nel pomeriggio di lunedì, dopo le direzioni arbitrali decisamente negative di Di Bello in Lazio-Milan e Marchetti in Torino-Fiorentina. Nell’incontro che andrà in scena domani, gli arbitri chiederanno a Gravina il sostegno della FIGC in questo momento delicato, come lo stesso Gianluca Rocchi si confronterà con i componenti della sua squadra, per capire se il gruppo intende rimanere compatto attorno a lui. Nel caso le risposte fossero negative, ecco che potrebbero aprirsi scenari inaspettati a undici giornate dalla fine del campionato. Attualmente però, non sembrano esserci i presupposti per la sfiducia a Rocchi. Non solo, il designatore arbitrale ha duramente rimproverato Ayroldi per Inter-Genoa e Di Bello per Lazio-Milan. All'AIA infatti non è piaciuto il suo intervento polemico sui social, successivamente poi rimosso dal fischietto.