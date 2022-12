AIA, Trentalange in Procura Figc. E tra i legali un nome d'eccezione...

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È cominciata questa mattina alle 10 in via Campania l'audizione di Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione italiana arbitri, presso la Procura Federale della Figc dopo che al numero uno degli arbitri era stato notificato l'avviso di conclusione indagini da parte del procuratore federale, Giuseppe Chinè. Nelle motivazioni si ipotizzavano "comportamenti disciplinarmente rilevanti" da parte di Trentalange relativamente alla gestione del caso riguardante l'ex capo procuratore dell'Aia, arrestato per traffico internazionale di droga. A difendere Trentalange i suoi legali: Avilio Presutti, Paolo Gallinelli e Bernardo Giorgio Mattarella.

TORNA ALLA HOMEPAGE