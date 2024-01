AIC, nasce "Calcio Libero" negli istituti penali: "In contatto con chi ha sbagliato"

TUTTOmercatoWEB.com

Nasce il progetto "Calcio Libero" tra il Ministero della Giustizia e Assocalciatori. In collaborazione con il Ministero dello Sport, l'iniziativa è stata creata per realizzare percorsi di socializzazione attraverso il calcio negli istituti penali per i minorenni. Durante la firma dell'accordo, Umberto Calcagno, presidente dell'Aic ha affermato: "Il progetto Calcio Libero? Per l'Assocalciatori è un onore farne parte ed esserne il braccio operativo. Questo percorso ci permetterà di entrare in contatto con giovani che hanno commesso qualche sbaglio. Saper fare squadra è il primo valore che vogliamo trasferire. Faremo in modo di ampliare sempre di più progetti come questi".