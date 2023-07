Ajax, Van der Sar ricoverato in terapia intensiva: i dettagli

Edwin Van der Sar è stato ricoverato in ospedale in seguito a un'emorragia cerebrale. L'ex portiere e attuale direttore generale dell'Ajax è in condizioni stabili. Il club olandese ha diramato un comunicato: "Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un'emorragia cerebrale. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando".

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9