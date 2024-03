Al Hilal, fuga per il titolo: rercord storico per Milinkovic

Al Hilal in fuga per il campionato. Quella di ieri 3-1 in trasferta contro l'Al Riyadh è la 27esima vittoria consecutiva per i ragazzi di Jorge Jesus che firmano un record storico. Milinkovic e compagni eguagliano i gallesi del TNS come numeri di successi consecutivi. Una striscia così lunga non si verificava in nessun campionato dal 2016. Dodici punti di vantaggio per gli squali sulla seconda in classifica, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il titolo è più che mai dietro l'angolo.