Al-Hilal, giornata incredibile per Milinkovic: si presenta ai tifosi e segna - VIDEO

L'Al-Hilal ha lasciato l'Austria ,dove ha svolto il ritiro pre campionato, per ritornato al quartier generale a Ryad. Una serata importante quella di stasera per la squadra araba, si è tenuta la presentazione ufficiale della rosa davanti ai tifosi in occasione dell'amichevole contro il Kuwait SC. Tra gli undici schierati in campo, anche Milinkovic che ha vissuto una doppia emozione. L'ex centrocampista biacoceleste si è reso protagonista siglando la rete dell'1 a 0.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



سافيتش في اول دقيقه له مع الهلال يسجل الهدف الاول



pic.twitter.com/zO8TF0hnhd — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) July 23, 2023

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE