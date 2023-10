Al Hilal, Milinkovic come Lulic: la doppietta ha un sapore di Lazio - VIDEO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Continua a gonfie vele l'esperienza di Sergej Milinkovic-Savic all'Al Hilal. Il centrocampista serbo ha lasciato la Lazio quest'estate a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Il suo addio alla Capitale ha lasciato nei tifosi una grande tristezza, visto il legame che si era instaurato con il Sergente. Nonostante questo, Milinkovic ribadisce la sua forte vicinanza, soprattutto negli ultimi match, Sergej ha condiviso sulle proprie stories alcuni frangenti delle partite della Lazio. Ma a quanto pare, sembra non aver scordato neanche la prodezza storica al 71' nel derby della Capitale, vinto dalla Lazio il 26 maggio 2013. Sì perché ieri, in Saudi Pro League ha segnato allo stesso minuto in cui Senad Lulic portò la Lazio a vincere una vittoria leggendaria contro la Roma. Ma non finisce qui, perché l'Al Hilal è riuscita a vincere per 3-0 anche grazie alla sua doppietta, arrivata all'83' su una ribattuta del portiere dopo aver parato un calcio di rigore. Qui sotto i video:

Al Akhdoud 0-2 Al Hilal SFC



GOAL (71')

️ Sergej Milinkovic-Savic 🇷🇸

🅰️ Aleksandar Mitrovic 🇷🇸pic.twitter.com/AH3vVoaUhP — Guss (@CFCGuss) October 8, 2023