Al-Hilal, Milinkovic disputerà la sua prima finale: l’emozione sui social - FOTO

WEBTV UFFICIALE | ISAKSEN È UN GIOCATORE DELLA LAZIO: IL COMUNICATO DEL CLUB Gustav Isaksen è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Dopo essere atterrato nella capitale e aver svolto le visite mediche di rito, l'attaccante danese si è recato a Formello per la firma del contratto. Il comunicato ufficiale... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | BAIOCCHINI: "CONTATTI CON IL SOSTITUTO DI MAXIMIANO" Tra le situazioni da risolvere in casa Lazio c'è quella legata al portiere Luis Maximiano. Il classe 1999 è nel mirino dell'Almeria, ma la mancanza di un sostituto (soprattutto dopo il trasferimento di Audero all'Inter) ha spinto il presidente...