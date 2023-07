Al-Hilal, ovazione dei tifosi per Milinkovic: così ha fatto breccia nel loro cuore - VIDEO

Serata importante quella di ieri per Milinkovic che oltre a essere presentato ufficialmente ai tifosi, ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell’Al-Hilal in occasione dell’amichevole contro il Kuwait SC. Il serbo, visibilmente emozionato, ha voluto rivolgere ai supporter qualche parola per ricambiare l’affetto che gli è stato mostrato sin dal so arrivo. Il suo breve discorso è iniziato col saluto arabo, è bastato quello per mandare in estasi i tifosi e far esplodere un fragoroso applauso. Questo il resto del breve discorso: “Grazie a tutti per questo caloroso benvenuto. Io sono venuto qui per vincere e per far conquistare molti trofei al club e ai tifosi”.

