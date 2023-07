Al-Hilal, subito gol per Milinkovic: il commento del Sergente - FOTO

"Una notte indimenticabile", così l'ha definita Sergej Milinkovic-Savic. E' stata la prima davanti ai suoi tifosi, nel giorno della presentazione della squadra e dell'amichevole contro il Kuwait. L'Al-Hilal ha vinto 4-2 tra il tripudio generale. Il gol che ha aperto le danze è stato messo a segno proprio dal Sergente che ci ha impiegato poco più di un minuto per bucare la porta avversaria con un grande colpo di testa. Ovazione e applausi per l'ex Lazio che, come al solito, si è preso la scena e ha subito illuminato Ryad.