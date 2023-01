Al Nassr, ecco l'effetto Ronaldo: la crescita del profilo Instagram è incredibile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr ha portato con sé molti sentimenti contrastanti: dalla gioia dei tifosi del club arabo, alla delusione di alcuni suoi fans che lo avrebbero voluto vedere ancora in Europa, passando per la curiosità di altri. Ma non solo. L' "effetto Ronaldo" si è avvertito anche sui canali social del club, in particolar modo su Instagram. Il profilo ufficiale dell'Al Nassr, che prima della presentazione del nuovo super acquisto era seguito da "sole" 800.000 persone, dopo l'arrivo di CR7 ha fatto un balzo in avanti pazzesco, raggiungendo il numero impressionante di 6,5 milioni di follower. Una piccola dimostrazione di quanto il campione portoghese sia in grado di spostare gli equilibri, non solo in campo. A rendere più "normale" questo trasferimento è, in contrapposizione all'effetto sui social, il fatto che nessuno, fino a ora, ha preso la decisione di acquistare i diritti televisivi del campionato arabo, impedendo così di gustarsi le giocate del talento portoghese.