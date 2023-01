Al Nassr, l'allenatore Rudi Garcia snobba Ronaldo: "Preferivo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non è partita al meglio l'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, viste la parole espresse dall'allenatore del club, ed ex Roma, Rudi Garcia in conferenza stampa: "Ronaldo? Prima di lui ho cercato di portare Messi, direttamente da Doha". Una preferenza verso il rivale, insomma, non nascosta ed espressa chiaramente dal francese che dovrà rivedere il suo modo di accogliere i campioni.