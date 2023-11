Albania, Duka sicuro: "Non vogliamo incontrare l'Italia". E su Hysaj...

TUTTOmercatoWEB.com

L'Albania ha compiuto una vera e propria impresa staccando il pass per i prossimi Europei del 2024. La nazionale guidata dal ct Sylvinho non ha nessuna intenzione di fermarsi anche se, come riferito dal presidente federale Armand Duka, non vuole assolutamente incontrare l'Italia: "Adesso arriva la parte difficile, incontreremo le squadre forti tutte insieme. Sulla carta arriviamo come una delle squadre più deboli ma abbiamo voglia di andare oltre il gruppo. Non so dove arriveremo, ma le qualità per andare oltre ci sono. Il mister ha fame. E non voglio incontrare l’Italia, è una squadra fortissima anche se non ha fatto grandissimi risultati ultimamente", queste le parole a Tuttomercatoweb.com.

Tra i protagonsiti anche il calciatore della Lazio Hysaj, per Duka uno dei giocatori più rappresebtativi della squadra: "Sì, lui ha giocato a livelli alti, ma dico anche Djimsiti che è il nostro capitano".