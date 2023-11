Albania, Hysaj guarda oltre: "Critiche? È ciò che ho sempre sentito, ma..."

Venerdì alle 18 l'Albania affronterà in trasferta la Moldavia, in palio c'è la qualificazione al prossimo Europeo. A pochi giorni dalla sfida, in conferenza stampa, è intervenuto Elseid Hysaj esprimendo le sue sensazioni sul girone e sugli avversari. Queste le parole: "Saranno due finali, ma dobbiamo pensare prima alla Moldavia. È una squadra molto forte in questo momento. Dobbiamo andare lì per non perdere, perché forse ci serve un punto e siamo qualificati, ma sarebbe bello vincere e raggiungere il record di punti per la Nazionale. Come partita sembra più semplice, ma a dire il vero è una partita pesante. Se perdessimo, ci sarebbe più pressione. Siamo tutti convinti di essere preparati e vincere questa partita".

"Critiche? Posso ricevere critiche perché è quello che ho sentito in tutta la mia vita. I risultati e la posizione in cui siamo sono importanti. Abbiamo la possibilità di andare agli Europei. Le critiche ci saranno sempre".

"La qualificazione è vicina, è una bella sensazione. Ricordiamo quei momenti del 2016, non si possono dimenticare. Andiamo lì con la giusta attenzione e arriviamo con la vittoria in Albania".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE