Alcaraz batte Musetti e Patric festeggia: il post -FT
Lo spagnolo è da sempre tifoso di Carlitos e i due sono anche amici. Solo l'anno scorso all'Olimpico si sono ritrovati per vedere una gara della Lazio
14.11.2025 08:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Niente da fare per Lorenzo Musetti che deve dire addio alle ATP Finals di Torino. A vincere è Carlos Alcaraz che si impone sull’azzurro per 6-4, 6-1 e grazie a questo successo chiuderà il 2025 come numero uno al mondo.
Tra chi ha festeggiato la vittoria di Carlitos c’è anche il difensore della Lazio Patric, da sempre suo amico e tifoso.
“Congratulazioni animale!”, si legge nel messaggio postato dallo spagnolo che con Alcaraz ha condiviso anche gli spalti dello stadio Olimpico quando, l’anno scorso, lo spagnolo era impegnato agli Internazionali di tennis e lui infortunato.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide