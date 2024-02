Algeria, caccia al nuovo ct: tra i candidati c'è anche un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eliminazione dell'Algeria al primo turno della Coppa d'Africa 2024 ha fatto parecchio rumore. Il ct Djamel Belmadi, infatti, è stato esonerato dopo che non è riuscito a rispettare le aspettative di una delle nazionali più forti del continente. Per questo ora la Federcalcio deve trovare un nuovo allenatore: è emersa una lista di cinque nomi, tra cui è presente anche un ex Lazio.

Secondo El Heddaf, canale televisivo algerino, la commissione si è presa circa dieci giorni per decidere quale tecnico ingaggiare. Su tutti è spuntato il profilo di Vladimir Petkovic, ex allenatore biancoceleste dal 2012 al 2014. Nella Capitale, sponda biancoceleste, è ricordato soprattutto per la storica vittoria in finale di Coppa Italia nel 26 maggio 2013. Lo svizzero negli ultimi anni ha allenato il Bordeaux e la nazionale elvetica. Ora potrebbe sedersi sulla panchina dell'Algeria. Uno dei suoi contenendenti è, tra gli altri, Vahid Halilhodzic.