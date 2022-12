Almeria - Lazio, orario e dove vedere l’amichevole

TUTTOmercatoWEB.com

Giovedì 22 alle 18:30 la Lazio, in Spagna, scenderà di nuovo in campo per affrontare l’Almeria. L’ultimo test di questo lungo periodo di preparazione, in vista della ripresa del campionato fissata al 4 gennaio. I biancocelesti, al Power Horse Stadium, cercheranno di confermare le buone prestazioni fatte finora nelle due amichevoli precedenti in Turchia. La gara, come annunciato dalla società tramite i canali social ufficiali, sarà trasmessa su Sky Sport Football HD, canale 203.

