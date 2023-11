Almeria, Maximiano chiede tempo e 'incolpa' la Lazio: "Non giocavo e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stagione difficile quella che sta vivendo l’Almeria, ultima in piena zona retrocessione. Intervenuto ai microfoni di Cadenaser, Luis Maximiano ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi anche sul suo stato di forma. L’estremo difensore si è trasferito in Spagna dopo una parentesi negativa alla Lazio dove non ha collezionato presenze, dettaglio che ha sottolineato per spiegare il suo livello di preparazione non al ancora al top. Queste le parole: “Quando si arriva in un posto nuovo ci sono cose che richiedono tempo, e inoltre stiamo vivendo una situazione che non è facile per nessuno. Nel mio caso è stato un po' difficile all'inizio perché non giocavo da un po' ed è un po' difficile. Io credo nel lavoro e se si è un professionista serio si ottiene tutto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE