Almeria, Maximiano ripensa alla Lazio: "È stato complicato. Mi ci è voluto..."

Nel corso di un'intervista riportata da La Voz de Almeria, Luis Maximiano ha commentato il momento delicato che sta vivendo la sua squadra facendo anche riferimento al passato. Il portiere si è trasferito in Spagna dopo l'esperienza tutt'altro che positiva alla Lazio, proprio in merito a questo ha affermato: "Venivo da un anno complicato, ma sono arrivato qui con molto entusiasmo e eccitazione. Mi ci è voluto un po' per adattarmi, soprattutto nei primi giorni, perché stavo cercando casa con la mia famiglia e questo ti sbilancia un po', ma con il duro lavoro tutto si risolve. Mi mancava il ritmo della competizione, ma con il duro lavoro tutto si risolve".

"Ogni giorno mi alleno allo stesso modo, che ci sia un allenatore o meno, su un campo o su un brutto campo. Sono il mio più grande critico e mi alleno per sentirmi bene e felice. È normale che tutti partano da zero, ma io parto da zero ogni giorno per cercare di dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento".

