Almería, Maximiano subito in gruppo: "Per il Real Madrid..."

Maximiano, ex portiere della Lazio si è trasferito solo ieri all'Almería in prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Per l'ex biancoceleste però non c'è tempo per ambientarsi, vuole subito rimediare e rimettersi in sesto dopo una stagione con più ombre che luci nella Capitale. Così come riporta il report ufficiale del club spagnolo, ieri Maximiano si è subito unito agli allenamenti con i nuovi compagni sotto la guida di Vicente Moreno in una seduta pomeridiana. Come ricorda il club, Luis e Koné "hanno ancora due allenamenti davanti a loro per cercare di inserirsi nel migliore dei modi per l'appuntamento di sabato contro il Real Madrid". Chissà se l'ex portiere della Lazio riuscirà nell'impresa...