Altri guai per Neymar: un'ex collaboratrice lo accusa di sfruttamento

© foto di www.imagephotoagency.it

Neymar è al centro di accuse da parte di una donna brasiliana di 35 anni, la quale afferma di essere stata sfruttata per quasi due anni durante il suo lavoro presso la residenza del calciatore. Secondo Le Parisien, la donna avrebbe lavorato senza contratto regolare da gennaio 2021 a ottobre 2022, svolgendo mansioni domestiche in condizioni difficili e senza diritti lavorativi. L'accusatrice chiede un risarcimento di 368mila euro e minaccia di portare il caso in tribunale. Dopo il parto avvenuto lo scorso ottobre, la donna si è rivolta a enti di beneficenza per sostentare i suoi figli. Gli avvocati della donna hanno tentato un accordo amichevole senza successo e stanno valutando le azioni legali necessarie.