Alvaro Morata rivela: "Ho avuto paura di perdere Alice, mi è crollato il mondo addosso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alice Campello e il calciatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata hanno vissuto un momento durissimo. Circa un anno fa a seguito della nascita della quarta figlia Bella la Campello è stata ricoverata in terapia intensiva per alcuni giorni rischiando la vita. A raccontare quei momenti è stata proprio la coppia ospite di Verissimo... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta