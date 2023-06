Amatrice | Inaugurazione del Centro Polifunzionale 'Pio Cretaro'

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Ad Amatrice il tempo non si è fermato. La comunità è riuscita ad andare avanti da quel 24 agosto 2016, giorno in cui il terremoto rase al suolo la cittadina laziale. Oggi si celebra la rinascita: nella località SAE Campo 0 verrà inaugurato il Centro Polifunzionale per le emergenze 'Pio Cretaro', sede Neo costituito Gruppo Comunale della Protezione Civile gestita dal Gruppo degli Alpini. All'evento avrebbe dovuto partecipare anche Claudio Lotito in qualità di Vice Presidente Commissione Bilancio, ma il patron della Lazio è impegnato in Molise e non potrà intervenire.