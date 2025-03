Ambrosini: "Lazio? Vittoria meritata, il Milan ha preso una botta e sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio batte il Milan in trasferta e lo fa in una gara folle, soprattutto nei minuti finali. Una vittoria che consente ai biancocelesti di riprendersi, momentaneamente, il quarto posto e che condanna allo stesso tempo i rossoneri, nel piano di una crisi nera che non sembra avere fine. Ai microfoni di Dazn, nel post partita, Ambrosini ha commentato così quanto accaduto a San Siro: "Il Milan aveva rimesso in piedi una partita complicatissima. Questa botta sarà complicata da digerire, ho la sensazione che nel finale potesse succedere di tutto. Però la Lazio si è meritata la vittoria con una prestazione di livello. C'era un ambiente particolare per freddezza, difficile giocarci... Se sei un po' frenato quando hai la palla, è quando non ce l'hai che devono esserci attenzione, concentrazione e voglia di non prendere gol. In quello il Milan è mancato e va al di là della tattica".

