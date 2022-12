Amichevoli Lazio, Cadice o Almeria? La decisione sull'ultima partita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio è ancora alla ricerca dell'ultima amichevole di questo particolare ritiro invernale, da giocare tra una settimana esatta, martedì 20, con tutta probabilità in Spagna. E se originariamente si pensava che l'avversaria potesse essere il Cadice, ora l'ipotesi si sarebbe affievolita. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti non dovrebbero affrontare la squadra andalusa, che tra l'altro il 16 dicembre sfiderà la Roma, nel prossimo test. Difficoltà anche per quanto riguarda l'Almeria, altra squadra ipotizzata che tuttavia ha costi molto alti.

TORNA ALLA HOMEPAGE