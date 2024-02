Amoruso e un retroscena di mercato: "Era fatta con la Lazio, ma Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso ha svelato un grande retroscena di mercato: c'è di mezzo la Lazio, negli anni in cui l'ex attaccante giocava con la Reggina. Ai microfoni di TvPlay, infatti, ha ricordato del momento in cui si sarebbe dovuto trasferire nella Capitale. Solo la trattativa con il presidente Lotito, però, a detta sua, ha fatto saltare tutto. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Vivo a Milano, è strano che non sia venuto a giocare né qui né a Roma. Quando ero alla Reggina da due o tre anni, a un certo punto mi chiama Foti e mi dice 'Nicola ti ho venduto alla Lazio, ho fatto tutto, contratto ecc.'. Allora mi chiama il procuratore Tullio Tinti e mi dice 'Devo andare da Lotito perché abbiamo chiuso l’operazione'. Dopo mezz’ora mi richiama Tinti e mi dice 'Nicola, Lotito ti vuol dare la metà di quello che guadagni ora alla Reggina'. Ho detto 'Va bene grazie, passo e chiudo'. Infatti Tinti mi disse 'Guarda, mi sono alzato e sono andato via, non ho parlato neanche'. Però insomma è un presidente particolare, ma devo dire che comunque tante annate sono state fatte molto bene, quindi capisco che è particolare magari come personaggio, però come presidente criticarlo completamente è sbagliato. Tante altre operazioni sono state giuste bisogna essere anche onesti".