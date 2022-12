Ancelotti, la rivelazione spiazza tutti: "Da piccolo tifavo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Storica bandiera e allenatore del Milan, il nome di Carlo Ancelotti, oggi al Real Madrid, è sempre stato accostato ai colori rossoneri. Ma la sua rivelazione ai microfoni del Foglio lascia tutti i tifosi del diavolo spiazzati: "Da bambino? Sì, è vero, tifavo Inter. Per me rimane sempre, per quello che è stato, la simpatia per l’Inter perché stata la squadra della mia infanzia. Dai 6 ai 15 anni ero tifoso dell’Inter e dopo, piano piano, le mie idee sono cambiate. Adesso posso dire di essere milanista al 100%".