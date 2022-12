Ancelotti: "Mai detto che Messi sia il migliore al mondo". Poi sul Brasile...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Si è parlato molto in queste settimane di Carlo Ancelotti. Dopo la fine del Mondiale in Qatar in molti lo hanno infatti accostato al Brasile che ha deciso di esonerare Tite. Il tecnico del Real Madrid ha espresso le sue considerazioni in merito in conferenza stampa: "Non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati apprezzerei. La mia posizione, comunque, è chiara: non dirò mai al Real Madrid che la mia avventura qui è finita".

Poi su Messi: "Messi il migliore di sempre? Beh, non lo so, onestamente. In ogni epoca ci sono stati giocatori molto forti, tanti. Un 'Messi è il migliore della storia' non uscirà mai dalla mia bocca. Io ho visto Maradona, Cruyff, alleno l'attuale Pallone d'oro, non so chi sia 'il migliore della storia'".